Un grupo de amigos busca abrigar y alimentar a la gente que más lo necesita

Guadalupe es una joven que sintió la necesidad de ayudar a los que más necesitan durante la temporada invernal y las condiciones económicas. En diálogo con InformateSalta solicitó ayuda para seguir con esta noble tarea en tiempos de mucha necesidad, ella sabe que como sus nueve amigos hay muchos salteños dispuesto a ayudar.

Comenzaron juntando mercadería entre ellos y con familiares para poder cocinar o llevar alguna infusión caliente en sus recorridas por la Plaza 9 de Julio, el Parque San Martín, avenida San Martín y asentamientos de la zona sudeste. Además observaron la necesidad de camperas, buzos, calzados, colchas para abrigar a quienes pasan la noche en la calle.

“El viernes pasado fuimos a la plaza, les entregamos te con tortillas a la gente que estaba en la calle, y un plato de comida, queríamos hacerlo todas la semana pero por el tema de que no tenemos aún colaboración lo hacemos solo los viernes” contó la joven.

Parque San Martín





En esta recorrida, que no solo fue por la plaza sino también por la avenida San Martín y barrios de zona sudeste conocieron la necesidad de familias que no tienen nada. En consecuencia, iniciarán una colecta de mercadería no perecedera para armar cajas. También buscarán sumarle abrigo, ropa de cama, no sin dejar de preparar el plato de comida caliente o la infusión caliente para la gente que está en la calle.

“No tienen nada. Esa gente pasa mucho frío por eso buscábamos frazadas y esas cosas, aparte para llevarles una cajita con alimentos” agregó.

Necesitan pan, leche, té, mate cocido azúcar, café. Ropa que no usen o que no les entre, colchas, calzados. Los alimentos pueden ser perecederos o frescos, frutas verduras, lácteos para seguir cocinando y poder salir por el momento los viernes en la noche con la intención de poderlo hacer algunos días más.

Los que quieran ayudar pueden acercarse a Bº El Carmen, pasaje Yapeyú 2385 o San Martín 2400 o bien contactarse al 155363759.