Escándalo por denuncias de abuso sexual contra un abogado

Una de las denuncias fue radicada en la comisaría Primera, según lo confirmado por fuentes policiales. Se trata de una acusación realizada por una estudiante, quien apuntó al abogado como el autor de dos hechos de abuso sexual, hechos ocurrido a fines del año 2018 y el segundo, en los primeros días de junio pasado.

La joven asiste a un colegio secundario nocturno del macro centro y contó que el primer caso sucedió poco antes del cierre lectivo, cuando el abogado la obligó a tocar sus genitales cuando ambos quedaron solos en el aula.

Explicó que lo sucedido la sorprendió y no supo qué hacer, pues el docente se jactaba de su condición de impunidad. Agregó que también le tocó los senos, y que finalmente optó por no denunciar por temor a que las autoridades educativas no crean sus palabras y sí las del profesor.

Foto ilustrativa

Además, creyó que al año siguiente ya no tendría clases con dicho docente, sin embargo, al comenzar el presente curso lectivo se dio nuevamente con el mismo acusado, quien en junio pasado volvió a sorprenderla, esta vez en la zona de los baños, según pudo saber InformateSalta.

En este caso, el sujeto volvió a obligarla a tocar sus genitales, mientras el abogado le manoseaba los senos. Ante este nuevo hecho de abuso, la joven decidió radicar la denuncia por abuso sexual, a la que luego se habría sumado una segunda acusación, de la cual no trascendieron detalles.

Por las redes sociales, según trascendidos otras alumnas habrían filmado al docente cuando cometía estos hechos de acoso sexual, pruebas que ya estarían en manos de la justicia, sin que se conocieran el rumbo que tuvieron las denuncias y si se tomaron medidas en contra del docente desde el Ministerio de Educación.