La madre del bebé abandonado en B° Palermo es una adolescente vulnerable

Mario Del Barco, Jefe de Neonatología del Hospital Materno Infantil confirmó a Somos Salta que el bebé se encuentra internado en el sector de Neonatología, en cuidados intermedios. Explicó que respira por sí solo, que tiene buena temperatura, que come y que está en observación, mientras se completan algunos estudios para desestimar cualquier consecuencia tras la situación vivida.









En cuanto a la madre del pequeño, el profesional respetando el secreto profesional, dijo que se trata de una adolescente quien está hospitalizada en el lugar con custodia policial.

"Son situaciones humanas y muy complejas. Todas las parejas pueden pasar estas situaciones, yo no sé que habrá pasado lo que yo sí sé, porque hablé con la mamá, es que la mamá está con guardia policial, lógicamente esta bajo el espectro de la Justicia. Hable con ella en términos médicos y en términos de relaciones humanas. Encontré una mamá lógicamente deprimida, una mamá que toma conciencia de lo que pasó. Es una mamá jovencita, muy vulnerable, lógicamente, no solamente por su adolescencia que significa adolecer de muchas situaciones, sino por el cuadro que ha vivido" relató el médico.

Si bien el profesional cree que la joven está arrepentida ella no lo ha manifestado aún. "Yo creo que sí, yo creo que las personas después de que toman conciencia de esta situación se dan cuentan y se arrepienten. Yo no he hablado de arrepentimiento pero yo estimo que sí" concluyó.