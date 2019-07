A un mes de las PASO, cuatro nuevas encuestas calientan la campaña

A exactamente un mes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), todas las encuestas presidenciales, tanto las que maneja el macrismo como las que difunde el kirchnerismo, registran el mismo fenómeno: el leve repunte de la fórmula Mauricio Macri - Miguel Angel Pichetto y el estancamiento del binomio que conforman Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

De todas maneras, el Frente para Todos sigue liderando los sondeos, aunque con una ventaja inferior al que se registraba hace un mes. Desde el búnker de Juntos por el Cambio admiten que están perdiendo por entre 1 y 3 puntos; en cambio, para la principal fuerza opositora ese margen aumenta a 5 puntos.

Las últimas cuatro encuestas difundidas por diferentes consultoras ratifican esa paridad. También destacan otros dos fenómenos: la extrema polarización y falta de una tercera opción que atraiga al electorado.

Opinaia

Medición nacional de 3.210 casos, relevados entre el martes 2 y el viernes 5 de julio.

Rumbo a las PASO, Fernández y CFK suman 32 puntos contra 29 de Macri y Pichetto. En mayo, la diferencia era mayor (33 a 27).

Roberto Lavagna - Juan Manuel Urtubey suman 8%, mientras que las fórmulas Nicolás Del Caño - Romina Del Plá y José Luis Espert - Luis Rosales llegan al 4%.

En un eventual balotaje, hay empate técnico: siguen los kirchneristas al frente pero por 40 a 39. Completan 11% en blanco y 10% de indecisos.

Management & Fit

Respecto de la primera vuelta, Fernández lidera con 39,9% la intención de voto, mientras que Macri tiene 38,2%.

Muy por debajo se ubicaría Lavagna (6,9%). Luego, Espert (4,7%), Juan José Gómez Centurión (1,9%) y Del Caño (1,5%).

Un 2,5% dijo que votaría en blanco o a otro candidato mientras que el 3,9% no sabe o no contesta.

En una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre, el binomio Macri - Pichetto obtendría 45%, superando por dos puntos a Fernández - CFK (42,9%).

Casi el 10% de los encuestados dijo que en ese escenario votaría en blanco o no votaría, mientras que un 7,5% asegura que aún no sabe o no contesta.

Giacobbe & Asociados

Sondeo realizado para clientes privados de la consultora en los últimos días de junio sobre 2.500 casos en todo el país.

Muestra una diferencia de tres puntos entre F-F y Macri-Pichetto en las PASO: 40,3 vs 37,3.

Espert aparece tercero (con el 7,5%) por delante de Lavagna (4,2%).

En la primera vuelta, el Frente para Todos apenas supera el 40% y queda lejos del piso de 45 puntos para evitar el balotaje.

En una segunda vuelta, Fernández y Macri están empatados en alrededor de 43 puntos, con más de 10% de indecisos.

Oh! Panel

El 73% de los encuestados declaró que ya tiene decidido a quién votará y todavía hay un 27% que aún no tiene el voto definido.

PASO: la fórmula del Frente de Todos se mantiene al tope de las preferencias (39%), cuatro puntos más que Juntos por el Cambio (35%). Respecto al mes anterior, hubo un leve recorte en la diferencia (de 4 a 3 puntos).

Polarización: en junio las dos preferencias principales sumaban el 69% del total, y ahora llegan al 74%.

En tercer lugar se ubica la fórmula de Consenso Federal, pero lejos. Despertar y el FIT superan el piso de las Primarias mientras que el resto de los precandidatos no llegaría al 1,5% que los habilita para competir en octubre.

Para una eventual segunda vuelta, Macri recortó la diferencia contra Alberto Fernández y queda en un escenario de empate técnico. Mientras que en junio la diferencia era de 4 puntos, en esta ocasión se redujo a 2.