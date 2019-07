Polémicas fotos de Xipolitakis con su hijo y sin ropa interior

Vicky Xipolitakis llamó la atención de sus fanáticos cuando compartió las últimas fotos que se sacó, sin ropa interior, en Italia.“Amor de mamá, te amo. Disfrutando”, fue el epígrafe que eligió para dar a conocer lo bien que se encuentra con su primer hijo, Salvador Uriel, fruto de su relación con Javier Naselli.

Aunque los comentarios negativos no tardaron en llegar: “creo que no era necesario sacarse la bombacha, debería darte vergüenza, nunca te vestís como se viste una mamá, siempre tenés que mostrar algo, el pequeño está harto de tanta foto y tironeo”.

Victoria hizo oídos sordos a las críticas, y aprovechó el espacio para agradecer a todos los que la siguen.“Hermoso viaje. Tengo una escala cortita en Milán, y no podía dejar de pasar por acá. Gracias Dios por todo”, fueron sus palabras.

Hace rato que la mediática no se muestra en las redes con el padre de su hijo, pero en una entrevista que realizó para el programa de Catalina Dugli reconoció que ya no piensan en ellos, sino en el bebé. Y sobre el hecho violento habría vivido con Naselli algunos meses atrás aclaró que no va a volver a hablar de eso porque son intimidades.

"Tratamos de respetarnos mutuamente. Creo que el respeto en una relación es la base de todo, si no hay respeto no hay relación. Y más ahora por un nene. Estamos tratando de acomodar todo por Salvador. Lo importante es que esté el cariño. Y hoy Salvador es la frutillita del postre", expresó Xipolitakis sobre el vínculo que tiene con el empresario.



Mirá la foto: