Símbolos religiosos: Vázquez criticó a la iglesia y trató a Suriani de “hijo de p…”

Hay revuelo en la sociedad salteña luego que el bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados provincial presentara un proyecto, el cual busca quitar los símbolos religiosos de establecimientos y edificios públicos. A la fecha, la iniciativa ha sumado distintas voces en contra, no solo por parte del Arzobispado y de otros legisladores, sino también de los vecinos.

El impulsor de la iniciativa, el diputado radical Humberto Vázquez, dialogó con el portal Voces Críticas, donde defendió su idea. “Es en defensa del credo católico y de todos los credos. Esta es una ley que pretende que se cumpla la ley y nada más, es hasta una redundancia y mucha gente intentó tergiversarla con muy mala fe”, aseveró.

Dicho esto apuntó contra quienes tergiversaron el proyecto, más directamente a su par, Andrés Suriani, a quien lo insultó. “Hay gente como Suriani, que están encargados de tergiversar la realidad de las cosas (…), hay que ser hasta hijo de puta para hablar del modo en que lo hace. Me causa gracia Suriani porque te habla de católico, pero él defiende al clero y no al clero católico; soy católico y no defiendo al clero católico, defiendo a la iglesia católica”, expresó.

No suficiente con esto, Vázquez acusó a Suriani de recibir financiamiento de la Iglesia. “Él recibe evidentemente dinero y paga facturas del clero”, indicó no sin antes también criticar a los diputados que también se oponen al proyecto: “Todos están prendidos de la teta de la curia en Salta”.

Por otra parte, el legislador radical apuntó contra los sacerdotes. “Ninguno de la curia son honestos; al margen de que son pedófilos, abusadores y tienen un montón de rengas adentro, son tipos que manejan la guita con fines políticos. Mi pelea es porque estos tipos no se metan en la política”, compartió su pensamiento.