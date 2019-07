Las No dietas, la nueva tendencia en alimentación

En un nuevo micro de Wapas para InformateSalta, te proponemos dejar atrás las tediosas dietas para bajar de peso y reemplazarlas por una alimentación un poco más consciente. La licenciada en Nutrición Patricia Copa Torres, nos explicó en que consiste y cómo hacerlo.

“No se usa más el término hacer dieta, sino tener una alimentación un poco más consiente, que significa ver, que quiero lograr de mi cuerpo, perder peso, que estoy dispuesto a hacer para que eso suceda, mejorar los desayunos, aumentar la actividad física, evitar los ayunos prolongados,” indicó.

Además, requiere observar lo que como, las porciones y prestar atención a los horarios en lo que consumo alimentos durante el día y sobre todo reconocer que existe un problema que no nos permite llegar a cumplir nuestros objetivos.

“Hacer una dieta no significa tener algo estricto, no significa un sacrificio, no volver a comer algo rico. Nosotros hablamos de dietas y ya nos ponemos de mal humor porque se que voy a comer diferente a otra persona y no es así. La alimentación no debe ser un sacrificio, debe mejorar los hábitos alimentarios, la calidad de vida pero cuando comenzaste a sufrir, es en el momento en que te estás equivocando,” detalló.

