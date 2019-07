Dybala reveló que Sampaoli "ni me saludaba" en Rusia

El volante de la Juventus y la Selección argentina, Paulo Dybala, reveló una particular situación que lo tuvo como protagonista durante la Copa Mundial de Rusia junto al entrenador Jorge Sampaoli.



Según contó el cordobés en diálogo con Fox Sports, no tuvo diálogo con el DT desde el primer al último día que duró la excursión del elenco nacional en Europa. "Es raro que un entrenador no salude a un jugador", disparó Dybala.

A la hora de repasar cronológicamente lo que fue su relación, Dybala contó que iba todo bien hasta que comenzó el Mundial. "Hablé con Sampaoli cuando vino a Torino, antes del Mundial, para ver cómo estábamos y demás. Después me llevó al Mundial, pero desde ahí no tuve comunicación. Nunca se acercó a hablar conmigo, no me dijo nada y no hablé nunca más con él", aseguró.

"Convivimos mucho tiempo en Rusia y ni me saludaba, la verdad que fue la primera vez que me pasó"

"Yo hablé antes del Mundial, pero después, desde el día que llegué hasta el último día, no tuve más comunicación, nada, cero. Fue raro porque estábamos conviviendo mucho tiempo y nos cruzamos muchas veces, pero fue raro que un entrenador no salude a un jugador", completó.