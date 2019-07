Buscan a Candela Flores de Vª Juanita

Candela tiene 16 años y el lunes no regresó a la casa de sus tíos, donde vive hace algunos años. Debía ir a trabajar a una verduleria, pero no se presentó. Dominga, su tía y responsable, está desesperada por saber de la menor que lleva 4 días desaparecida. Hizo una denuncia policial pero nada sabe aún.

Candela Flores tiene 16 años y vive hace 7 años en casa de Dominga, su tía y otros familiares en Vª Juanita. Cursa el 4º año de secundaria en la zona pero en los últimos meses la menor empezó a ponerse rebelde. El lunes tenía que ir a trabajar a una verdulería donde atiende para tener su platita, pero cuando no regresó a la casa, la señora pudo conocer que no se presentó en el negocio.

De inmediato empezó a buscarla, fue a la casa de su madre materna pero no estaba allí ni sabían nada de su paradero. Comenzó a consultar a algunas compañeras de curso y de un taller de cueros al que concurría y fue ahí que se enteró que los últimos días de clases antes de las vacaciones la menor no estuvo ingresando al colegio y que se estaría viendo con un jovencito, cosa que ella desconocía. Finalmente hizo la denuncia en la comisaría 4ª .

"ahora averiguando, porque todas las mañanas me voy a averiguar, a buscar las compañeras y me dijeron que la vieron con un chico, que ella dijo que era su novio, ella a mí no me dijo nada, yo no aceptaba que tenga novio. Tengo que saber donde esta. En los últimos 3 meses ella empezó a ponerse rebelde, yo iba al colegio y me decían que se portaba mal. Yo la cuidaba mucho a ella, ella se enojaba decía que nosotros la cuidábamos demasiado pero yo con las cosas que pasan..." contó la señora.