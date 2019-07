Caso Teruel: el abogado de la víctima denunció ataques intimidatorios y mediáticos

El abogado Santiago Pedroza, quien representa legalmente a la familia de la víctima en la causa por abuso sexual seguida contra Lautaro Teruel, en Canal 7 de Salta, denunció que intentaron matar a su colaborador más cercano, lo que entendió como un claro mensaje dirigido a su persona.

En la oportunidad, solicitó al Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, y al ministro de seguridad de la provincia, Carlos Oliver, arbitrar las medidas de protección necesarias. “El hecho fue terrible, fue a cara descubierta, habrá que averiguar de donde viene esto, creo que intentan desestabilizarnos”, manifestó.

Asimismo también denunció un ataque mediático vinculado a un supuesto juicio laboral. “Es una cuestión privada que no se que contenido quieren darle, me parece raro que surja justamente en este momento en medio de este caso, no se a donde quieren llegar, lo que se busca sin lugar a dudas es desmerecerme a mi, para desmerecer mi actuación en este expediente, me parece que hay toda una estrategia detrás de esto”, indicó.

Con respecto a la causa, manifestó que la audiencia de declaración indagatoria solicitada por Lautaro Teruel ante el juez de Garantías fue suspendida por la ausencia de la defensa. “Yo no había concurrido porque tenía otra audiencia, ya había dado aviso, pero bueno al no estar la defensa se tuvo que suspender, y seguramente se hará después de la feria”, dijo.