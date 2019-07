Tres fotos de Martín Redrado que van a enfurecer a Luciana Salazar

Aunque hace mucho que dieron por terminada la relación, nadie creía que Martín Redrado iba a ser capaz de hacer borrón y cuenta nueva, dejar a Luciana Salazar en el pasado y rehacer su vida amorosa con otra mujer. Pero así fue. Mientras Luli sigue soltera, él presentó oficialmente a su nueva pareja en un evento de lo más coqueto.

Tras 8 meses de relación, finalmente, Redrado asistió acompañado de Lulú Sanguinetti a una gala a la que asistieron muchas celebridades, entre ellas, Susana Giménez, Guillermo Francella y Graciela Borges.

Por primera vez, la pareja posó para la foto y se mostró súper feliz y compinche: “Estamos muy felices”, dijo Redrado, además de revelar que, a diferencia de Luli, Lulú tiene una excelente relación con sus hijos.

Pero eso no es todo, su nueva pareja se lleva de maravillas con Ivana Pagés, su ex, tanto que no solo coincidieron en el evento, sino que se saludaron y conversaron distendidas. Esta es la imagen que va a hacer estallar de furia a Luciana Salazar en 3, 2, 1...

Mirá las fotos: