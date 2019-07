WhatsApp dejará de funcionar en estos dos populares teléfonos

La página Support for other operating systems, recientemente reveló que para el años 2020 la aplicación de mensajería “WhatsApp”, no funcionará en estos dos teléfonos.

La web Support for other operating systems es la que mantiene informados a todos los usuarios de WhatsApp sobre qué equipos pueden servir y cuáles no para instalar la aplicación. Recientemente reveló cuales serían los equipos que para el 2020 ya no podrían disfrutar de esta aplicación.

Entre los teléfonos que no son compatibles actualmente con la aplicación se encuentran el Nexus S, Samsung Epic, LG Optimus One.

Y en 2020 entrarán en la lista el iPhone 4 y el Galaxy s2; por el momento, y por los próximos 6 meses, los usuarios de estos dos dispositivos podrán disfrutar de la aplicación sin problema, pero es bueno que vayan pensando en cambiar de celular.

Hay que decir también que los celulares que pueden instalar WhatsApp son los que tienen sistema operativo Android desde su versión 4.0.3, también los iOS desde la 8 en adelante. Además, se puede descargar en móviles con sistema operativo KaiOS, que funciona en celulares como el Jiophone y Jiophone 2 según el portal El Androide Libre.