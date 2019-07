Choferes de UTA se movilizaron por el microcentro de Salta

Desde la medianoche se cumple en Salta y en todo el país una medida de fuerza que dejó sin transporte urbano a la ciudad. El secretario general de UTA, Miguel Barrera, en diálogo con AM 840 dijo que son muchos los compañeros que acompañan el reclamo ya que el descontento es total.

“Hay una falta de respeto hacia los usuarios y con los trabajadores del sector al no poner un poquito de voluntad y compromiso para que el sistema acá en Salta funcione. Nosotros vamos a esperar la reunión del día miércoles que viene. Fuimos demasiado pacientes también en otorgarle una conciliación voluntaria que el sector empresario solicitó para poder destrabar la medida. El miércoles veremos si la medida se destraba o no. Si no se destraba las medidas se van a ir endureciendo semana a semana y con más horas de huelgas” indicó el sindicalista.







El referente de UTA solicitó que el Estado Nacional envíe fondos al interior para cubrir gastos sobre los salarios y que no solo nutran a Buenos Aires y Capital Federal. A la comunidad en general le pidió disculpas pero sostiene que es un derecho que tienen a reclamar.

“Dios quiera que podamos encontrar una pronta salida para que así el usuario salteño tenga el transporte que realmente merece” concluyó mientras los trabajadores se desplazaban por calle 25 de Mayo hacia Avenida Belgrano provocando gran caos y malestar en la circulación de particulares.