Jimena Barón revolucionó Instagram con una pose atrevida

Jimena Barón comparte con sus seguidores de Instagram el día a día de su vida: desde tips para crear sabrosos platos, ejercicios para fortalecer los músculos hasta fotos sensuales que son furor en las redes sociales.

Esta vez, la cantante se llevó todas las miradas luego de compartir una foto que sus seguidores consideraron “jugada”. Con calzas de leopardo y muy sensual: en la imagen se ve a “La Cobra” en una pose muy sugerente.

Además, escribió junto al posteo: “Soy tra traviesa, mientras mas me critican, más me trepo en la mesa. Lo que digan de mí no me pesa, MIAU. No no me pesa“, en lo que muchos consideraron que es un adelanto de una de las canciones que presentará en agosto.