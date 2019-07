Cortes en ruta 68: Familiares de Alberto López piden que se investigue su muerte

La muerte se produjo el año pasado, el 16 de julio, cuando el joven de 30 años se dirigía a trabajar y por motivos que se desconocen chocó contra un árbol y quedó tendido en la vereda. Los familiares insisten en que una camioneta pudo haber provocado el accidente. La investigación no avanza.

Familiares y amigos de Alberto López se encuentran cortando el tránsito en la ruta 68, en pedido de justicia por la muerte del joven que perdió la vida el año pasado en un confuso accidente. De acuerdo a los primeros informes de la policía, el motociclista había perdido el control de la moto y había terminado chocando contra el árbol.

Los familiares sostienen que pudo haberlo chocado una camioneta. Fernanda Bautista, esposa de Alberto, señaló que “hay testigos que dicen que una camioneta lo rozó. La camioneta no fue identificada porque se buscó una camioneta que no era, pero después pedimos las cámaras y se puede ver qué camioneta es y el color. No se actuó bien desde el principio buscando la camioneta que pudo haber tenido la culpa del accidente”.

La mujer sostuvo que el padre de sus dos hijos siempre viajaba protegido y con el casco. “Lo mataron y lo dejaron tirado, no tuvieron piedad en bajarse a ver qué le pasó, ayudarlo, podría haber sido otra la historia si actuaba en ese momento, quedó tirado en la ruta”.

Los familiares piden que avance la investigación. Hay cámaras que pudieron aportar algunos datos. “Jamás sonó mi teléfono, siempre tenía que ir yo a preguntar cómo iba el caso de mi esposo. El fiscal sólo me atendió dos veces y nunca tuve las respuestas que esperaba, nosotros buscamos los testigos para que la causa no se duerma”, manifestó Bautista.