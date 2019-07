Cosió su boca con alambre y se encadenó en el IPV para pedir un terreno

Julio es albañil y en dialogo con FM Aries contó que su situación habitacional es desesperante hace unos años ya que anteriormente usurpó otro terreno, del cual fue desalojado y duarnte unos meses recibió el pago de alquiler del Organismo, pero luego la remó solo hasta que finalmente decidió no pagar el último mes de alquiler, compró bloques y en el terreno que hoy usurpa edificó algo como para vivir con su familia compuesta por el matrimonio y sus tres hijos de 13,12 y 2 años. Hoy con la boca cosida con almabre decidió encadenarse a las puertas del IPV.

“tomé la decisión esta porque tengo una orden de desalojo en el barrio Pinares, de un terreno que usurpé y bueno quiero que me den una solución. Me fui a usurpar el terreno ese, al supuesto dueño no le pueden entregar la carpeta porque tiene propiedad en algo. Quiero que me lo adjudiquen a mí, o que me adjudiquen otro terreno. El año pasado ellos me sacaron de una usurpación con la intención de que ellos me iban a pagar el alquiler por un 1 año, me pagaron 2 meses y me dejaron tirado” contó

Advirtió que no se moverá del lugar hasta recibir una solución, ya que el desalojo se concretará esta tarde y no pueden esperar hasta que regrese el señor Zorpudes. Sabe que el dueño del terreno nunca apareció en el lugar y que tendría otras propiedades.







“Estábamos alquilando, hable con la señora del alquiler, le dije que no le iba a pagar este mes y con la plata esa compré bloques y me fui y me instalé en el terreno que prácticamente estaba votado, pregunté, levanté firma con los vecinos ahí, nadie conoce al vecino, nunca fue el dueño, desde que entregaron los terrenos, por eso tome la decisión de irnos a meter ahí, me cosí la boca porque quiero una respuesta, la llamaron a mi señora para adentro y le dijeron que tiene que esperar hasta el jueves, hasta que venga de viaje Zorpudes, cosa que no podemos esperar porque tenemos la orden de desalojo para hoy a las 6 de la tarde. De aquí no me pienso mover hasta que me den una solución” concluyó.