Se salvaron de milagro: Llevaron donaciones a Iruya y casi caen por un precipicio

Gustavo y Daniela son dos Jóvenes salteños quienes hace algunos días atrás llegaron a Pueblo Viejo, a 10 kilómetros de Iruya, para dejar algunas donaciones. Cuando regresaban sufrieron un percance y por una mala maniobra casi caen por un precipicio, fueron los mismos pobladores del lugar, quienes con sogas y camionetas propias ayudaron a sacar el vehículo de la peña donde quedó atascado.

Lo más grave de esta situación es que cuando sufrieron el siniestro no tenían como comunicarse con nadie, ya que en la zona no hay señal telefónica y en el pueblo no cuentan no con un equipo de radio para comunicarse en caso de emergencia, el incidente dejó al descubierto lo vulnerable que son los pobladores de la zona ante alguna tragedia.



“Dios es Bueno, Dios es grande, él nos salvó de esto. Esto iba a ser un accidente horrible. No tengo palabras. Toda la comunidad nos ayudó rápido, vino gente del pueblo, mujeres, niños, todos ayudando”, dijo la mujer en un video donde registró el momento en que eran asistidos.