Los consultorios del IPS ya cuentan con laboratorios de análisis clínicos

Se trata de las oficinas ubicadas en Gral. Güemes y Bolivar de la ciudad de Salta. El servicio está disponible para todo tipo de estudios, sin cobro de plus. La toma de muestras se realizará entre las 7.30 y las 11; la entrega de resultados será de 8 a 20.

Brindando más servicios para sus afiliados, en los Consultorios IPS comenzó a funcionar un laboratorio de análisis clínicos, el cual estará a cargo de la bioquímica Marcela Dib Ashur. Para habilitar ese servicio se acondicionó un sector de la planta baja del edificio, adonde se realizará la toma de muestras a los pacientes y el procesamiento de las mismas.

Para dicho servicio, el cual entró en funciones desde este lunes, los afiliados no deberán pagar ningún tipo de plus o arancel diferencial, como ocurre con todos los servicios que se brindan en los consultorios del Instituto Provincial de Salud. A diferencia de los otros servicios, para el laboratorio no se requiere sacar turno.

El horario de toma de muestras para los afiliados será de 7.30 a 11, mientras que la entrega de resultados se realizará en la recepción de los Consultorios, de 8 a 20. Para acceder al servicio los afiliados del IPS deberán presentar el pedido médico autorizado.

Cabe recordar que en los Consultorios IPS se brinda atención de 32 especialidades y estudios médicos, con más de 80 profesionales. Además de las especialidades tradicionales, como Ginecología, Clínica, Traumatología o Pediatría, los Consultorios cuentan con otras como Oftalmología, Alergias, Cirugía, Cardiología, Dermatología, Diabetología, Gastroenetología, Nefrología y Neurología, entre otros.