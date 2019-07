Saeta descartó que la Provincia se haga cargo de las demandas de la UTA

Su presidente, Claudio Juri, resaltó que el Gobierno Provincial ya asumieron distintos pagos y no pueden encargarse de otros. Descartó el quite de gratuidades o aumentos en el boleto para pagar los reclamos del gremio. Esperan definiciones y que el paro de 48 horas no se concrete.

Mediante un comunicado, desde la Secretaría de Interior de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se informó que ante la postura de la patronal de no escuchar las demandas de los trabajadores del transporte público de pasajeros del interior del país, irán a un nuevo paro total de colectivos por 48 horas el jueves 18 y viernes 19 de julio.

Al respecto de este problema, el presidente de SAETA Claudio Juri analizó la situación recordando que “este año nosotros sufrimos un incremento de ajuste paritario del año 2018, ese ajuste a SAETA le significó $17 millones por mes, que la Provincia se hizo cargo”. A esto sumó que “hace 2 meses se hizo un acta-acuerdo entre FATAP, UTA y Nación donde se hacía un pago a cuenta a todos los empleados de $2500, a cuenta de esta paritaria que estamos esperando, eso significan otros $5.000.000 mensuales que también se hace cargo Provincia”.

Con estos números, Juri respaldo las declaraciones emitas días atrás por el gobernador Juan Manuel Urtubey, donde señalaba que desde el Ejecutivo ya no se pueden asumir las demandas salariales que exige la UTA. “Es como dijo el gobernador, la Provincia no es una fuente inagotable de fondos, no puede salir a poner plata, no hay manera”, asveró.

Del mismo modo, descartó que SAETA pueda quitar gratuidades o aumentar el costo del boleto –aparte de los ya planificados para el resto del año- para responder a las demandas de la UTA. “No hay chances que la gratuidad se pierda, ni que el usuario tenga un aumento más, eso se descarta”, puntualizó en FM Cielo.

Sin embargo, adelantó que junto a la AMT están buscando alternativas que puedan destrabar el conflicto. “Lo que estamos tramitando y esperamos llegar a buen puerto con Federico Hanne (titular de AMT), es la obtención de algún fondo compensador desde Buenos Aires, Federico mañana va a estar (en esa provincia)” para seguir con los intentos de obtener ese dinero.

Pese a esto, Juri recalcó que “para realizar gestiones, necesitamos que en la reunión de mañana se defina la partiaria, porque no hay nada definido, un acta o una paritaria establecida, necesitamos una definición para ver qué pasos podemos seguir”. No obstante, Juri agregó que tiene esperanzas “de que se pueda solucionar (el conflicto) sin que haya paro”, como así de que las negociaciones en conjunto con AMT lleguen a buen puerto.