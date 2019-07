Video: abuelos engañados sufrieron el robo de su préstamo ANSES en Tartagal

María del Carmen Brizuela contó por Video Tar que ayer alrededor de las 16 horas llegó un hombre pidiendo trabajo a su casa en calle Richeri al 500, ella le pidió que arreglara el aire acondicionado y él dijo que sabía de tal oficio.

"yo quería que arregle el aire, me pidió adelantado $350, que dijo mi marido, él iba a ir a comprar. Los distraía a los chicos. Me atacó un dolor de estomago y me fui al baño. Él se fue yo estaba en el baño"

Vino con una campera azul pero al regresar lo hizo con una campera negra y una gorra. Se transportaba en una moto rojo y uno de sus nietos tomó los datos de la misma.

Ambos abuelos tienen diabetes, el hombres se maneja en silla de ruedas y fueron engañados por el sujeto que tenia entre unos 30 a 35 años que se les llevo $34 mil. Advierten al a comunidad sobre estos casos donde aprovechan la vulnerabilidad de sus víctimas.

Cuentan que cuando advirtieron el hecho solicitaron la asistencia de sus vecinos los bomberos. La denuncia la concretaron más tarde.