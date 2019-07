En Cablevisión Flow podes ver 18 contenidos nominados a los Emmy

Se dieron a conocer las nominaciones a los Emmy 2019, los premios más importantes de la televisión estadounidense, y Cablevisión Flow cuenta en su catálogo a demanda con 18 títulos nominados para ver en cualquier momento y desde todos los dispositivos.

Las tres series más nominadas que se encuentran disponibles en Flow son Game of Thrones, Chernobyl, y Barry, producciones de HBO. Por otro lado, Free Solo, el documental de National Geographic, cosechó siete nominaciones, mientras que, con tres, la película más nominada en Flow es Deadwood: The Movie.

Series nominadas en Flow

Game of Thrones - 32 nominaciones. Disponible completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Chernobyl - 19 nominaciones. Disponible completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Barry - 17 nominaciones. Disponible completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

The Handmaids Tale - 11 nominaciones. Disponibles las dos primeras temporadas en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD. La tercera temporada llega el 18 de agosto, 22 h por Paramount.

Killing Eve - 11 nominaciones. Disponible la primera temporada en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD. La segunda temporada llega a fines de septiembre por Paramount.

This is Us - 9 nominaciones. Disponible completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Veep - 9 nominaciones. Disponible completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

True Detective - 9 nominaciones. Disponible completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Sharp Objects - 8 nominaciones. Disponible completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Free Solo - 7 nominaciones. Disponible en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Pose - 6 nominaciones. Disponible completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Succession 5 nominaciones. Disponible completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

American Horror Story: Apocalypse - 5 nominaciones.Disponible la temporada completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Deadwood: The Movie 3 nominaciones. Disponible en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Ballers - 2 nominaciones. Disponible completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Brexit - 1 nominación. Disponible en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

SWAT - 1 nominación. Disponible completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.

Insecure - 1 nominación. Disponible completa en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD.