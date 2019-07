Adicciones y demandas: como sigue la separación de Caniggia

Desde que se dio a conocer la noticia del divorcio de Mariana Nannis y Claudio "Paul" Caniggia, muchos son los rumores que han empezado a correr acerca de las infidelidades del ex futbolista con la mediática. Aunque hasta ahora ninguno de los dos decidió hablar públicamente del tema, lo cierto es que este martes el abogado de Nannis rompió el silencio, y aseguró que demandarán a una supuesta amante del deportista, y que como Caniggia pasa un muy mal momento de salud, por ahora su clienta no llevará adelante la separación legal.

Desde Involucrados, el programa que conduce Mariano Iudica por América, explicaron que actualmente la rubia se encuentra en España y que su marido está en Brasil, lo que indica que ambos están distanciados. “No hay divorcio iniciado por parte de Mariana ni de Claudio. La prioridad de Mariana es preservar a Claudio", explicó el abogado Juan Manuel Dragani, quien representa a Nannis en sus cuestiones legales.

Luego de hacer esta aclaración, los panelistas del programa le preguntaron al letrado si era cierto que había una infidelidad de parte del ex futbolista, y en ese entonces Dragani confirmó que la mediática le iniciará "una querella criminal por calumnias a injurias" y "una demanda civil por daños y perjucios" a Sofía Bonelli, ya que Nannis cree que la joven difundió un audio suyo donde habla de una infidelidad de su marido con ella.



Caniggia tendría nueva novia y Mariana Nannis la demandaría.

Aunque la rubia está decidida a ir contra Bonelli, el abogado explicó que a su clienta el dinero no es lo único que le importa, ya que en realidad en estos momentos está muy preocupada por la salud de su marido. A pesar de que el letrado no quiso brindar detalles, Luis Ventura confirmó que Caniggia está con un complicado problema de adicción.

“Yo no quiero hablar de adicciones. Lo que puedo decir es que Claudio tiene un entorno, una periferia con la que se relaciona de la que Mariana lo quiere preservar. Constatamos que lo que nos dijo Mariana es real con una investigación que lleva más de 25 días. Una vez concluida la investigación y la información vamos a hacer la denuncia", añadió Dragani, y dijo que le pedirán a la Justicia que se realicen algunos allamientos, aunque no detalló dónde.

A la hora de dar precisiones, el abogado de Nannis intentó ser bastante escueto, y aún así dejó entrever que en el último tiempo el ex jugador sufrió una descompensación, y que la idea de la familia es internarlo para tratar de ayudarlo.

Consultado por este tema delicado, el hermano de la mediática, Gonzalo Nannis, dijo en Pamela a la Tarde quemientras Caniggia jugaba en Boca, él vio muchas veces como su cuñado se drogaba con cocaína.

"He visto cositas blancas que no me gustaban, me levantaba y era un desastre el baño y el cuarto. Un día iba a pasar cualquier cosa e iban a echarme la culpa a mí. Se lo dije que lo hable con la mujer. Se fue a Europa y no volvió más. Me dejó embargos, y estuve inhibido cinco años por una tarjeta de crédito de él", aseguró.