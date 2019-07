Amante de médico salteño armó tremendo revuelo en la calle: gritos, daños y persecusión

Este nuevo incidente que tuvo entre los protagonistas a un médico, se registró el 4 de julio pasado cuando el profesional salió de su consultorio en horas de la tarde y se dirigía a su vehículo, estacionado a pocos metros, en la esquina de las calles 20 de Febrero y Necochea.

En junio pasado, en calle Belgrano al 1.100, dos médicos se habían enfrentado a las trompadas porque uno de ellos le robó la mujer al otro, incidente que derivó en denuncias de uno de los médicos en contra del supuesto agresor, quien también fue denunciado por su ex mujer, motivo del conflicto.

En este nuevo escándalo amoroso, el incidente se desató cuando la amante del médico, de 44 años, se presentó decidida a forzar al profesional a tener un nuevo encuentro para discutir la decisión que el facultativo había tomado de cortar la relación paralela que mantenía con la misma y con su esposa, desde hacía tres años.

La amante, de 37 años lo esperó en su auto y cuando el médico se acercaba a su rodado, la mujer le pidió al facultativo que suba a su rodado para poder hablar, pero el profesional se negó e ingresó a su vehículo e intentó marcharse del lugar.

Para evitarlo, la mujer descendió de su auto y se puso frente al vehículo del médico, accionar con el cual impidió que el médico se marchara. Desde esa posición, la despechada amante comenzó a gritar en contra del profesional.

Los gritos de la mujer alarmaron a los vecinos, que salieron de sus casas para presenciar el escándalo. En sus intentos por arrancar e irse de la escena, la agresora le rompió el espejo retrovisor y rayó el auto de su ex pareja, a quien amenazaba por haber terminado la relación amorosa.

Después de algunos minutos y de haber llamado al 911 para que interviniera, el médico finalmente logró esquivar el asedio de su ex amante y emprendió la retirada, la que no fue tan sencilla, pues la mujer subió a su rodado y salió por detrás.

Según la denuncia, radicada posteriormente por el médico en la comisaría Primera, la mujer mantuvo la persecución por algunas cuadras, tras lo cual desistió y se marchó. En su relato de los hechos, el profesional contó que efectivamente el acoso de su ex amante comenzó después de cortar la relación y con el correr de los días se tornó cada vez más violento.



Al relatar lo sucedido, el médico indicó que desde hacía tres años mantuvo la relación paralela, pero que en los últimos días decidió cortar todo y dedicarse a su esposa e hijos, decisión que, obviamente, no fue aceptada por su ex amante, contra quien ahora pidió una serie de medidas de protección para sí y para su familia.