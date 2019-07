En agosto, comienzan las inscripciones para formar parte de la Escuela Oficial de Ballet

La convocatoria estará abierta para niños y niñas entre los 7 y los 8 años para el ingreso a preballet (no es necesario tener experiencia); niñas entre los 9 y los 11 años para el ingreso a primer nivel (no es necesario tener conocimientos previos); varones entre los 9 y los 12 años (no es necesario tener conocimientos previos), y varones entre los 14 y 25 con y sin experiencia para conformar el “curso especial de varones”. La edad en todos los casos se computa a Marzo de 2020.

Los interesados podrán informarse e inscribirse a partir del 7 de agosto de Lunes a Viernes de 9 a 14hs y de 16 a 20hs en la Casa de la Cultura -Caseros 460-.

Recordemos que se trata de la primera escuela creada en Salta que imparte la enseñanza práctica y teórica del ballet para la formación de bailarines gratuitamente bajo la responsabilidad del Estado. La duración de la carrera es de 8 años más un año de perfeccionamiento de la mano de los profesionales más destacados.