Eduardo Cattáneo quiere ser intendente y propone eliminar a los permisionarios

Eduardo Cattáneo, quien se desempeñó como titular de la Cooperadora Asistencial durante la gestión de Miguel Isa, allá por el 2012, anunció que será candidato a intendente por el Partido Justicialista. En Interactiva, por FM Pacífico, contó algunas de sus propuestas y anunció que buscará eliminar a los permisionarios.

“Después de dejar la función en diciembre de 2015, me dije que iba a ir a descansar, pero ahora me buscan, me mandan mensajes que me hacen llorar de las cosas que me dicen. Dejé una marca registrada”, aseguró.

Con un manojo de propuestas desorbitantes aseguró que los funcionarios y políticos “no conocen los barrios, y son muy traidores, cuando tienen poder pierden la humildad y creen que pueden llevarse el mundo por delante”, disparó.







Denunció que en la actualidad en Salta hay “hay tres generaciones de pobres, el abuelo, el papá y el hijo. Hay que mover la economía de los 366 barrios que hay y los 47 asentamientos por eso una de mis propuestas es crear una Policía Social y Comunitaria, que esté en contacto con el barrio, que sea un centro de información para que el Intendente sepa las problemáticas”.

Otra de las propuestas que lanzó es que buscará tomar el control de Tránsito y eliminará a los permisionarios. “Hay que recuperar el transporte tiene que volver a manos de la Municipalidad. Hay un programa informativo novedoso para el estacionamiento medido, las cámaras y la seguridad las voy a poner. Ya no tienen que existir más los permisionarios, en el mundo están las dársenas, quiero instalar parquímetros. Los permisionarios pasarían a la Municipalidad con un sueldo de un haber mínimo vital y móvil. Tengo tareas para todos”, sentenció.









Finalmente aseguró que en caso de ser elegido por los salteños “voy a recuperar todo el transporte urbano, hay que digitalizar todo”.

Cattaneo camina los barrios bajo la lista Movimiento 11 de Marzo y contó que será candidato dentro del PJ salteño, donde apoyará la candidatura de Migue Isa. “Yo soy de Isa y no me cambio de bando”.