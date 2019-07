Un estudio confirma que siempre elegimos el mismo tipo de pareja

“¡Siempre se los busca igual!”, o “¡Siempre me pasa lo mismo!”, solemos escuchar. Y ahora tenemos la confirmación de que esto pasa habitualmente: al momento de elegir pareja, buscamos siempre el mismo tipo de personas.

Así lo afirma un estudio realizado por a Universidad de Toronto, publicado recientemente en la revista científica PNAS. Aunque nos propongamos lo contrario, tenemos la tendencia a elegir nuestra pareja con personalidad similar a las anteriores.

Yoobin Park, el autor de este estudio, lo explica de esta manera: “En cada relación, las personas aprenden estrategias para trabajar con la personalidad de su pareja. Si la personalidad de su nuevo compañero se parece a la de su ex compañero, transferir las habilidades que aprendió podría ser una manera efectiva de comenzar una nueva relación”.

Las elecciones afectivas son mucho más profundas e inconscientes de lo que queremos admitir, por eso aunque pensemos en buscar “la antítesis” de nuestro ex, terminaremos siempre con alguien de carácter similar.











Algunos vínculos son característicos y suelen repetirse: el obsesivo busca a quien esté dispuesto a ceder, la pareja del introvertido suele ser muy sociable y amistosa. Esto es casi natural, en la búsqueda interna del equilibrio, pero aquéllo que creíamos que nos “completaba” puede terminar fastidiándonos. Porque lo que en una pareja nos cansó queremos evitarlo con la siguiente, pero terminamos buscándolo indefectiblemente.

Para darle seriedad al estudio los científicos Park y MacDonald observaron durante nueve años las elecciones de pareja de 332 personas, y encontraron una sorprendente coincidencia en las características que busca cada persona.

Los parámetros para comparar fueron entre otros: “Normalmente soy modesto y reservado; me entusiasmo fácilmente y puedo motivar a otros fácilmente; tiendo a ser el tipo fuerte y silencioso; soy extrovertida; estoy relajado y no me dejo preocupar por el estrés; soy intelectual y me gusta contemplar cosas; aprecio las impresiones artísticas y estéticas”.

Esto podría llegar a ser muy útil para las aplicaciones sociales de citas, que encontrarían potenciales compañeros más fácilmente que comparando, como hasta ahora, educación, hábitos, gustos y pasatiempos.

De la misma manera que una aplicación de música recuerde tus elecciones previas para volver a ofrecértelas, o la publicidad capta cuando estás por comprar algo y te envía más opciones, las aplicaciones para hallar pareja podrían tener en cuenta las características de tus ex para ayudarte a elegir.