El italiano Daniele De Rossi finalmente llegaría a Boca este fin de semana

Los rumores iniciales de una posible llegada de Daniele De Rossi a Boca Juniors revolucionaron el fútbol argentino en las últimas semanas. Claro, no es el primer rumor que surge en torno a una estrella mundial con intenciones de llegar a nuestro país, pero luego no se concreta. Lo mismo sucedió en un principio con el italiano, que parecía confirmado, después se diluyó y finalmente parece que llegaría.

El director deportivo de Boca, Nicolás Burdisso, es el artífice principal de esta operación ya que fueron compañeros en el fútbol italiano y formaron una buena amistad. La incorporación de De Rossi puede romper el mercado pero también trae varios puntos para analizar, se trata de un jugador de 35 años, con más de 600 partidos encima y nunca jugó en otro club que no sea la Roma, lugar donde es emblema.

La prensa italiana ya difunde la noticia del traspaso de De Rossi a Boca por tan sólo 8 meses, algo que no parece muy criterioso teniendo en cuenta su edad y el costo económico que le significará al Xeneize. El mismo Alfaro no se mostró tan entusiasmado con la llegada del ex Roma: “Yo no lo pedí, hice mi análisis del jugador, de la acumulación de jugadores en ese sector y de la presencia de muchos chicos que están haciendo las cosas bien”, dijo el entrenador.

De Rossi expresó su interés de jugar en Boca en varias oportunidades, pero después de amagar con el retiro en varias oportunidades, así como también analizar propuestas de la MLS, finalmente habría llamado a Burdisso para comunicarle que aceptada su oferta.

Burdisso, cuando todos lo daban al italiano ya retirado, nunca dio por caída la operación. Para que se concrete, falta una última charla que en principio se dará el viernes, para terminar de acordar los últimos detalles. Si el tano dio el OK, será muy difícil que el acuerdo se caiga.

Al menos, en estas horas Boca se asegurará a un campeón del mundo como De Rossi y a un mundialista como Eduardo Salvio. Podría ocupar, con otras características, la muy posible salida de Nández, con otras características claro que sí.