María Eugenia Vidal dijo que el gobierno de De la Rúa fue mejor que el de los Kirchner

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal estuvo de visita en el programa "Corea del Centro", que se emite por canal Net TV y participó del "juego de los presidentes", en el que dejó en claro que el gobierno de De la Rúa fue, a su criterio, mejor que el de Cristina y Néstor.

Luego de haber defendido su gestión de cara a las próximas elecciones y de reconocer que se viven años "difíciles" en cuanto a la economía, la gobernadora ordenó a los jefes de Estado desde el regreso a la democracia hasta ahora, según su desempeño.

Vidal colocó en primer lugar a Ricardo Alfonsín, siguió con Duhalde y luego Carlos Menem. Por detrás puso a De la Rúa, Néstor Kirchner y finalmente Cristina.

Sorprendida, la conductora del programa, María O'Donell le dijo "debes ser de las primeras que no deja a De la Rúa al fondo". Y la gobernadora le respondió: "Yo creo que el de De la Rúa fue un gobierno honesto, que sin duda dejó a la Argentina en una crisis profunda pero que no fue solo responsabilidad de él sino que también hubo algo acá (en alusión a Carlos Menem y Eduardo Duhalde). O sea, pensar que toda la crisis de 2001 es culpa del gobierno que empezó en el '99 es no conocer lo que se gestó en esta Argentina que también fue parte".

Finalmente dio su opinión sobre el paso de los Kirchner al frente de la presidencia: "Me parece que acá hay un problema de valores muy complicado que, para mí, excede los problemas de bolsillo, que a la larga se resuelven".