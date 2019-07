Reclamo de la UTA: “Salta hizo un trabajo muy grande de reordenamiento del sistema”

El titular de la AMT, Federico Hanne, participó en la reunión entre la UTA, Fatap y el Ministerio de Trabajo. Aseveró que, si bien puede haber distritos con problemas, estos no pueden impactar en otros, como el caso de Salta. “Esa paritaria debe tener una resolución”, espetó.

Finalmente, este jueves y viernes habrá servicio normal de colectivos en Salta, dado que no se procedió con las intenciones de la UTA, de realizar una suspensión en el recorrido de las líneas por 48 horas, dentro del reclamo salarial que están encabezando desde semanas atrás.

Tras comunicarse la suspensión del paro de 48 horas, InformateSalta dialogó con el titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Federico Hanne, quien estuvo presente en la reunión entre la UTA y el Ministerio de Trabajo.

“Nosotros asistimos a la reunión de la paritaria entre FATAP y UTA, fuimos invitados por el Ministerio de Trabajo en nuestro carácter de entre de transporte en Salta”, puntualizó Hanne en primer lugar y agregó: “Tuvimos una postura muy clara, esa paritaria debe tener una resolución”.

Para ser más claro, explicó que “el sector empresarial plantea que a nivel nacional no están dadas las condiciones como para aceptar ningún tipo de aumento salarial, nosotros manifestamos que en Salta se ha hecho un trabajo muy grande en reordenamiento y refuncionalización del sistema, y que necesitamos un cuadro paritario, porque que haya distritos con problemas, eso no puede impactar en todas las provincia como el caso de Salta, donde no tienen mayores inconvenientes en la prestación del servicio”.

Tras argumentar su pensamiento, Hanne manifestó que el ambiente en la reunión se puso tenso, luego del cual “el Ministerio de Trabajo, de manera unilateral, resolvió la homologación de un pedido salarial de la UTA, por lo cual hace que ahora en los distritos que haya determinado ordenamiento, no habría inconvenientes como en el caso de Salta, y en el caso donde hayan mayores problemas, seguramente habrá paro”, concluyó.