Boca y River envueltos en una disputa por la indumentaria

Hace 23 años que Boca mantiene acuerdo con Nike pero está más cerca que nunca de modificar la empresa que viste a sus equipos. Y la competencia, emblemática rival de la pipa, es Adidas.

Pero el acuerdo entre la institución de la Ribera y la compañía norteamericana nunca se rubricó y fue la de las tres tiras la que se posicionó de mejor forma, pese a que otras hicieron un sondeo ante la cúpula dirigencial boquense, que llamó a licitación a fines de mayo (Puma, Under Armour y New Balance). El vínculo con Nike expira el 31 de diciembre pero en los próximos días habrá novedades, ya que debe definirse qué marca patrocinará al Xeneize en 2020 para iniciar la producción de indumentaria.

En 2012 se firmó un contrato por ocho años a cambio de 60 millones de dólares neto (dividido por temporadas). Adidas pretende pisar más fuerte que la competencia en Argentina y elevó una propuesta superlativa que es vista con buenos ojos por Boca. En caso de cerrar la negociación, tendrá el monopolio en territorio nacional, ya que además apadrina a la selección argentina y River.



La empresa creada por el germano Adi Dassler ofrece aproximadamente el doble de lo que percibe el club xeneize en la actualidad. Es decir, unos 12 millones de dólares por año (se formalizaría al menos hasta 2026). Y además de lo económico -punto más relevante-, ofrecería multiplicar la venta de camisetas línea dama e infantil y ampliar la comercialización de los productos en el exterior. Lógicamente abastecerá el fútbol profesional (masculino y femenino) y amateur, más las restantes disciplinas que se practican.



Hay una cláusula de first refusal que le juega a favor a Nike: en caso de igualar la propuesta de Adidas, entonces renovará su vínculo con Boca. Aunque según pudo averiguar Infobae, la compañía que viste al Barcelona y la selección brasileña no estaría dispuesta a empatar la oferta y le allanaría el camino a Adidas.



En caso de que esto suceda habrá un choque de intereses entre Boca y River. ¿Por qué?



Adidas, por contrato, le aseguró a la entidad millonaria ser la mejor paga de Argentina. Por eso en Núñez se mantienen a la expectativa de lo que ocurra en la vereda de enfrente, ya que actualmente su acuerdo le acredita 10 millones de dólares por temporada (hasta 2021) y entonces tendría que ser renegociado a fin de año.



Pero en Boca no querrán ser menos y no descartan incluir un ítem similar al de River. Restará saber si los dos clubes estarán dispuestos a compartir ese privilegio.