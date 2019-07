Sáenz responde los insultos: “No me importa lo que diga Leavy”

El intendente Gustavo Sáenz, quien además de las tareas comunales se encuentra trabajando en su candidatura a gobernador, respondió las acusaciones Sergio Leavy, quien hace unos días criticó su gestión, dijo que no conocía la provincia y que es un “panqueque”.

“Bueno entonces él es un cocinero”, contestó Sáenz, y agregó: “Yo hablo de política, no me importa lo que él diga. Yo no dije que él es autoritario, dije que se muestran como lo que fueron siempre, con mucha soberbia, no permitiendo la participación de la gente. Cuando el frente es de Todos es de Todos, no de algunos”.

El intendente también expresó: “No vamos a pelear con nadie, no vamos a contestar agravios, ni calumnias ni injurias. Vamos a contestar con propuestas, con obras y demostrar que un político no es lo que dice sino lo que hace”, finalizó Sáenz.