Paro docente: ningún sindicato acompaña a los autoconvocados

Este viernes 19 será un día clave en que se definirá la continuidad o no del paro de docentes autoconvocados. En asamblea analizarán las propuestas que le realizó ayer la ministra de Educación, Analía Berruezo, en nombre del gobierno provincial.

Al respecto, el secretario de Trabajo, Alfredo Batule, dijo por AM 840 que los educadores que llevan adelante la medida de fuerza se definen como autoconvocados por lo cual no hay sindicato que los esté acompañando en el reclamo.

“Nosotros tenemos la facultad de intervenir cuando estamos en presencia de alguna entidad sindical conformada. En este caso estamos hablando de grupos de trabajadores y nosotros no tomamos intervención, pero igualmente desde el gobierno provincial, a través de esta mesa de diálogo que se ha conformado, está llevando adelante instancias de diálogo,” explicó.

En este sentido detalló que en el ámbito público está contemplado el no pago del día no trabajado en caso de inasistencias injustificadas. “La obligación de trabajar, de prestar servicio, viene como contrapartida la obligación del pago de sueldos, son obligaciones interdependientes. Entonces, el efecto de una no prestación del servicio es la deducción del salario,” subrayó.

Pese a ello, durante el encuentro de ayer, la titular de la cartera de Educación les informó que se decidió no descontarles los días de paro de esta semana.