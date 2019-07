Adolfo Rodríguez Saá se reunió con Macri y selló su pase a Juntos por el Cambio

No hay nada más lindo que la familia unida, dice la letra de una canción, pero esto no pasa en la provincia de San Luis, donde la pelea entre los hermanos Saá llegó a su punto cúlmine, con el acercamiento de Adolfo Rodríguez Saá al macrismo.

Según informa el sitio Ámbito, el presidente Mauricio Macri junto Miguel Pichetto, su compañero de fórmula, recibieron al senador nacional por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, en una reunión que se concretó en la Casa Rosada, la cual selló se esta manera su pase al oficialismo.

Con este acercamiento, el ex presidente terminó de romper con su hermano Alberto, con quien compitió en las últimas elecciones a la gobernación provincial, y en las que quedó en un tercer lugar, detrás del candidato de Juntos por el Cambio, el senador Claudio Poggi.

La derrota de Adolfo en la elección y la falta de un candidato propio a nivel nacional llevó al senador a reordenarse políticamente, y responder así al llamado de incorporarse al espacio Juntos por el Cambio realizado por el propio Pichetto, quien encabeza la tarea de llevar peronistas al espacio.

En este marco, el rionegrino ya había acercado al correntino Carlos "Camau" Espínola y a la neuquina Lucila Crexell.