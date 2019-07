La asamblea docente de la plaza ¿a quién representa?

más allá de que aún no era la fecha en la que debían reunirse, tal como esos mismos "representantes" habían acordado tan solo unos meses atrás.

A horas de la nueva asamblea de la "asamblea de la plaza" surgen denuncias de las irregularidades cometidas el fin de semana pasado en Rosario de la Frontera donde se votó en 3 oportunidades hasta conseguir finalmente el tan ansiado paro por tiempo indeterminado que buscaban los docentes anti sistema.



Las amenazas pudieron más hasta ahora, donde un grupo de docentes participantes de esa asamblea decidieron hacer trascender el manejo y la presión que los líderes de la misma ejercen sobre los docentes que de buena voluntad se prestan a participar de las marchas y las asambleas por ellos convocados.



Una cosa está clara, lograron sembrar anarquía y con ello vaciaron de representatividad o pretendieron hacerlo, a los gremios legalmente constituidos entre ellos la histórica ADP que supo ser orgullosamente el gremio docentes por excelencia de Salta o AMET el gremio de los técnicos o SADOP el de los docentes privados. Ellos mismos, que debieran educar con el ejemplo, desconocen cualquier principio de legalidad y organización.



La asamblea de la plaza como ellos decidieron llamarse, ¿a quien realmente representa? porque no existe o al menos no consta que exista un registro de adherentes. La reciente elección de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina fue justamente el ejemplo de que no representan a nadie ya que había un muestrario de listas que surgieron justamente de ese rejunte de docentes que priorizan sus intereses particulares lejos de mostrar unidad.



¿Hoy serán los docentes? ¿O volverán a ser un grupo minoritario los que decidan la suerte de docentes, alumnos y padres?



¿Tiene la asamblea de la plaza la representación para tomar tal decisión?



¿Qué papel juegan los gremios legalmente constituidos o los agremiados legítimamente agrupados y que gestionan la personería gremial?



Preguntas que deberán tener una respuesta. Son los docentes, los verdaderos docentes, los de vocación, los que deben dar respuesta.

Por J. G. - Docente