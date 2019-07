Día "D" para el paro docente: hoy definirían si continúan las medidas de fuerza

Hoy se concreta una semana completa del paro docente que inició inmediatamente después que terminaron las vacaciones de invierno. Si bien los gremios docentes no acompañan la medida de fuerza, todos los educadores se verán alcanzados con los beneficios que el gobierno apruebe tras las negociaciones.

Tras cinco días son dictar clases, los Autoconvocados llevarán a cabo una asamblea a partir de las 15 horas donde se analizarán las propuestas realizadas el miércoles pasado por el gobierno, en boca de la ministra Analía Berruezo. La funcionaria reiteró que los haberes docentes seguirán el ritmo inflacionario, de tal modo que los educadores salteños no sigan perdiendo poder adquisitivo y anunció una actualización del porcentaje correspondiente al mes de julio para que cubra la inflación real,

Berruezo también informó sobre un reacomodamiento de los valores de los gastos de traslado, el pago de un bono de 5 mil pesos a un grupo de docentes que lo cobró en forma proporcional, el reconocimiento por parte del Gobierno de la Provincia de los descuentos en el Fondo Compensador a partir de julio y la apertura del proceso de titularización en todos los niveles.

Catalina Guerra, docente Autoconvocada de Rosario de la Frontera, señaló que para hoy se está “convocando a todos los docentes del interior y de Capital, donde van a escuchar y analizar la contrapropuesta del gobierno, en función de esto se va a debatir y se van a presentar todas las propuestas que el interior y capital tienen para consensuar una contra propuesta al gobierno”.

Guerra manifestó: “Desde mi departamento consideramos que la propuesta es bastante pobre. Más allá de que nosotros pudiéramos elaborar una contra propuesta o pudiéramos aprobar la propuesta tal cual no las presentó el gobierno, la medida va a seguir hasta que el decreto esté en manos de todos los docentes”.

La docente amenazó con que “si nuestra contrapropuesta es modificada por el Gobierno no se levanta el paro porque todo lo que se está pidiendo es lo que ya se vino hablando desde la primera reunión que tuvimos con la ministra en marzo, no es nada nuevo, no es nada que no se conozca”.