Lilita: "Si votas a un ladrón es porque te gusta ser un ladrón"

Elisa Carrió dijo estar "segura" de que el oficialismo será reelecto y tuvo una polémica frase. "A mucha gente le gustan los ladrones. Si votás a un ladrón, es porque te gustaría serlo", disparó la legisladora.



En una entrevista con TN: "Ganamos seguro en octubre. Siempre lo supe, no participé nunca en la ansiedad general".

La líder de la Coalición Cívica además detalló que mantiene un vínculo "mano a mano" con el jefe de Estado: "Hablamos de todo y algunas cosas no me gustan. Ni su amigos ni mi gente saben lo que hablo con Macri. Como él es jugador, siento que a veces me esconde cosas. Pero no puede negármelas, yo sé todo. Además los hombres cuando mienten son muy graciosos. No me arrepiento de haberlo apoyado", dijo.



Al hablar sobre la intención de voto que tiene la fórmula del Frente de Todos, a pesar de los procesamientos de CFK, indicó: "A mucha gente le gustan los ladrones, si votas a un ladrón es porque te gusta ser un ladrón, que si llegaras al poder, robarías".