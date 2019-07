Viral: se puso un preservativo en el pie para generar conciencia

Una usuaria de Twitter relató una experiencia vivida con una expareja y para ilustrarla compartió una particular foto: en la imagen se ve su pie totalmente cubierto por un presevativo de látex. Poco después, la publicación se viralizó y además generó debate.

“Gente, tuve un ex que me decía que no usaba condón porque supuestamente ‘le apretaba’. Le conté a mi psicóloga y se cagó de la risa. Me mandó ponerme un condón en mi pie a ver si me apretaba JAJAJAJAJAJA ni siento y es re cómodo, se puede usar como media? Mmm”, publicó Valeria.

Por supuesto, aparecieron quienes justificaron al exnovio de la chica, e incluso la publicación llegó al hombre en cuestión. De todos modos, en medio de un debate generalizado, la mayoría coincidió en que aunque moleste, eso no es excusa para no usar preservativo y así evitar no sólo embarazos no deseados, sino también Enfermedades de transmisión sexual (ETS).

“Ni una excusa es válida, no vale la pena estresarse por si va a salir positivo o negativo. Si no quiere usar, otro va a querer tener sexo contigo responsablemente“, expresó la joven para cerrar la historia.