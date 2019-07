¿Dónde jugará Mauro Icardi? Otro club se suma al interés por el delantero

Mauro Icardi sumó un nuevo club interesado en quedarse con sus goles. A las posibilidades de la Juventus y el Napoli se sumó el Arsenal de Inglaterra, que habría preguntado condiciones por el goleador argentino que no continuará en el Inter de Italia.

Si bien no hubo avances significativos en los últimos días, se supo que Mauro Icardi tendría intenciones de partir a la Juve, el último campeón de la Serie A, que no termina de definir si presenta una oferta o no por sus servicios.

Este sábado, “Sportmediaset” informó del interés del Arsenal por el goleador argentino, que no forma parte de la pretemporada del Inter.