Sin Vueltas con Miguel Nanni: “Estamos viviendo un momento político convulsionado”

Un frente electoral híbrido en un momento histórico

A solo tres semanas de las PASO nacionales, el diputado nacional Miguel Nanni, quien busca renovar su banca por el espacio oficialista nacional Juntos por el Cambio, defendió la alianza con el peronismo conservador. “Estamos viviendo un momento político convulsionado, pero esto tiene en primer lugar una consecuencia lógica. Los radicales somos los autores. Hace dos meses nosotros le pedíamos al gobierno nacional, a Mauricio Macri, que amplié este espacio” dijo el legislador en Sin Vueltas de InformateSalta.

De esta manera, respaldó al 100% la fórmula Macri – Pichetto y la precandidatura de Juan Carlos Romero para senador nacional por Salta. “Estamos ante un hito histórico donde el presidente Macri, en primer lugar, va a terminar con el mito que el justicialismo es el único que puede gobernar el país. Este va a ser el primer gobierno no justicialista en terminar un mandato después de un siglo casi” agregó.

En este punto, el dirigente radical consideró que en el pasado los argentinos han sido rehenes del justicialismo. “Alfonsín para traer la democracia tuvo que traer a los justicialistas, a los liberales, a los conservadores, a los socialistas y Macri hizo lo mismo. Nosotros tenemos este concepto, no ha habido en la historia argentina desde 1928-1930 un presidente no justicialista capaz de terminar un mandato. Eso te habla de que había impericia por un lado y que por otro éramos rehenes de una sola fuerza política que nos hacía mal, nos chantajeaba”.

Juntos por el Cambio no quiere volver al pasado

El precandidato a diputado nacional se mostró confiado en que los argentinos elegirán la vía del cambio y no volverán atrás. “Yo estoy convencido que con mucho esfuerzo la gente no va a volver a atrás, de hecho, el objetivo es que no vuelva el kirchnerismo. El objetivo es que no tiremos por la borda el esfuerzo de cuatro años” dijo en Sin Vueltas de InformateSalta.

Al tiempo que consideró que el país, en los últimos meses, ha empezado a mejorar. "Yo tengo la sensación en la calle de que estamos mejor, no sé si alcanzará en agosto o en octubre, pero sí sé que estamos mejor".









En busca de la renovación

Miguel Nanni junto a Pablo Kosiner (Consenso Federal) son los únicos diputados nacionales por Salta que han elegido renovador su banca en estas elecciones. Entre sus fundamentos es que su objetivo principal es apoyar un proyecto colectivo. “Yo decidí ser parte de un equipo, esa es la realidad, y este equipo vio que la mejor forma que yo podía colaborar es que siga sosteniendo esto desde mi banca a diputado”.

En cuanto a su trabajo legislativo sostuvo que le quedaron muchas cosas pendientes. “Quisiera hacer muchas más leyes que tienen que ver con el narcotráfico, con la transparencia de la gestión pública, quedaron pendientes, truncas, ha sido un Congreso muy precario. Y en este nuevo periodo vamos a hacer un poquito más” afirmó en Sin Vueltas de InformateSalta.

Nanni vs. Ibarra

En Salta, dentro del espacio Juntos por el Cambio al igual que el Frente de Todos se cumplirá el objetivo de las PASO, que será dirimir quien será el candidato que competirá en los comicios generales de octubre. Miguel Nanni se enfrente a José Ibarra por la candidatura de diputado nacional, quién en las últimas semanas se ha encargado de criticar a su adversario. “Yo tengo una semifinal en serio. No tengo relación, no lo conocía. Lo conozco a través de esto y la verdad es que se ha puesto muy hostil. Esa manera de hacer política a mí no me gusta” explicó.

Además, aclaró que de no ganar en esta interna no tendrá problemas de volver a la actividad privada. “Vengo de otro estilo, mi estilo de vida es distinto. Vengo de una familia que se dedica a la actividad privada, no hace política. No vivimos del estado. Si me toca en buena hora si no me iré a mi estudio jurídico” aseguró en Sin Vueltas de InformateSalta.

Un proyecto de país

Finalmente, el precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Miguel Nanni, recalcó que todos los precandidatos del espacio tienen una responsabilidad enorme y que no se puede ver solo desde el partido de cada uno. “Los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos la obligación de ver por sobre nuestros partidos y decirle a la gente que - yo soy garante de mi historia de vida, acá la pongo en juego y arriesgo y soy capaz de ver por encima de mi partido político que lo amo con toda mi alma - . El país necesita que la celeste y blanca flamee más arriba” concluyó.