Indignación de padres, intransigencia de docentes: Inicia la segunda semana de paro

El conflicto docente ingresó en la segunda semana. Mientras el Gobierno provincial esperaba destrabarlo, los autoconvocados decidieron continuar con la huelga. Al tiempo que no descartaron extremar las medidas de fuerza si es que la Provincia no da una respuesta a la propuesta que elevaron al Ministerio de Educación. Ayer realizaron protestas en varios puntos de la provincia.

Desde el sector movilizado esperaban que durante la jornada escolar de hoy gran parte de las aulas de las escuelas públicas permanezcan vacías, lo que genera indignación en los padres que ven a sus hijos sin clases. Muchos se preguntan si no es posible seguir negociando mejores condiciones, pero yendo a trabajar.

Y es que el viernes los autoconvocados rechazaron la propuesta del Gobierno, por lo que decidieron extender la medida de fuerza, que empezó el 15 de julio. Por esta razón miles de chicos aún no tuvieron clases desde el final de las vacaciones de invierno.

Pedidos y respuestas

Referentes de los docentes autoconvocados comentaron a El Tribuno que consideran que en lo que va del año ya tuvieron una pérdida salarial que ronda los siete puntos. Aseguran que su salario fue muy golpeado durante estos dos últimos años y por eso piden reapertura de paritarias, además de la cláusula gatillo.

"Hay malestar en la docencia porque piensan que el Gobierno no atiende sus pedidos. Es por eso que hasta que no se atiendan estas demandas se va a continuar el paro, el humor de la docencia no es el mejor. La gente siente que está desprotegida", expresaron los autoconvocados.

Desde la Provincia se mostraron abiertos al diálogo. Además sostienen que lo acordado a principios de año lo mejoraron la semana pasada con la propuesta elevada. Desde el sector que está llevando adelante la medida de fuerza expresaron que la suspensión del paro se decidirá en forma colectiva, pero que si no atienden sus reclamos "no se va a resolver".

"Cuando se reciba la propuesta vamos a comunicarla a las bases. Los docentes están muy fuertes y este paro continúa; nuestra intención es que estén cerradas todas las escuelas", expresó la docente.