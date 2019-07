El 87% de los salteños, repudia la doble candidatura de Leavy

Una encuesta digital realizada a través del Facebook de InformateSalta, que consiguió 578 votos, dio un resultado contundente.

Lejos de tratarse de una encuesta formal, con parámetros basados en distribución geográfica y otros necesarios para tener rigor científico, esperábamos tener un mero sondeo de la opinión de la gente.

Por eso, ante la pregunta de si ¿Estás de acuerdo con las dobles candidaturas o candidaturas testimoniales?, 503 votantes dijeron que "Me parece mal", y tan sólo 75 dijeron "No me parece mal".

La pregunta estaba referenciada en el caso de Sergio "Oso" Leavy, quien se presenta como candidato a Senador Nacional por TODOS el 11 de Agosto en las PASO, pero luego cederá su lugar a otro candidato, para presentarse como candidato a gobernador de Salta. Opiná.



Opiniones de los lectores

Estas fueron algunas de las opiniones de la gente, al momento de participar de esta encuesta en Facebook:

Vale Salvadores: Entre las dobles candidaturas y q se presenten con causas/denuncias son todos un desastre



Viki Chaves Con tal de vivir del pueblo,cualquier micro le queda bien!🐀🐀🐀



Sol Vs No pienso votarlo



Damian Marcelo Veizaga Saavedra Este diario Urtubeycista tiene miedo de quedarse sin la pauta porque el candidato de Urtu no mide



Mar Castillo Con ésto muestra lo ambicioso de poder que es! De dónde y cómo sea quiere manotear algo.



Víctor Ariel Orquera Ni en pedo lo voto



Piry Torino Q ansias de poder.Horror



Olga Rodriguez No lo va a votar nadie, por ambicioso.



Exequiel Esprella Nunca lo voté ni lo votaría.



bESE LA QUIEREN TODAS PARA EL



Victor Profe No quieren soltar la teta Xq cobran un dineral sin hacer nada Vayan a laburar a la act privada



Raúl Vilte No hay que votarlo



Silvia Maza me parece malll quieren morder de cualquier lado les importa su bolsillo solamente o piensan q alguna vez se acuerdan de la gentee