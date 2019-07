Analía Berruezo sobre el paro docente: “Estamos en una situación incomprensible”

Así lo manifestó la ministra de Educación con respecto al petitorio presentado por los docentes autoconvocados el pasado viernes. "Elaboraron una contra propuesta pero no analizaron la propuesta que nosotros les entregamos", dijo.

Comienza la segunda semana de paro docente en Salta tras el receso invernal. El viernes hubo una asamblea y los educadores elaboraron una propuesta con petitorios que se alejan de lo que el Gobierno Provincial les ofreció en la última reunión de negociación.

“Me sigue llamando la atención. Si tenemos que volver a Marzo, el grupo de delegados departamentales se reunió en una situación bastante compleja con el jefe de gabinete de ese momento y se acordó una paritaria del 38% anual. Todos estuvieron de acuerdo y en ese documento se establecía fechas de reuniones que se establecieron para el 23 de abril, que se realizó, la segunda el 23 de julio, siempre con el 38% anual y una cláusula de redeterminación que garantiza el salario docente”, recordó la ministra de Educación, Analía Berruezo por Multivisión Federal.

Antes del receso invernal, los docentes habían solicitado un adelantamiento de las reuniones con el objetivo de tener una respuesta antes del inicio de clases para conocer cuál iba a ser la redeterminación establecida en aquél decreto.

“Se estableció la redeterminación, ellos no estuvieron de acuerdo y solicitaron la medida de fuerza a partir del primer día del inicio de clases después del receso. En esa oportunidad pidieron el pago de código 693 que son los códigos con los que se liquida, está relacionado con el Fondo Compensador, una trasferencia del Gobierno Nacional a la Provincia, solicitaron el incremento de transporte, independientemente del 38% establecido por el decreto firmado por los delegados”, indicó la ministra.







La provincia accedió a incrementar un 50% el ítem de transporte y a elaboraron propuestas que tienen que ver con estabilidad laboral. Además se hizo cargo del Fondo Compensador. “Hicieron la asamblea el viernes, a la tarde me solicitaron si podíamos quedarnos hasta que terminara la asamblea para recibirlos. Nosotros los esperamos, cerca de las 22 trajeron una contra propuesta pero no el análisis de la propuesta que nosotros les entregamos”, explicó Berruezo.

La funcionaria sostuvo que el 60% de las solicitudes tienen que ver con fondos nacionales. Solicitan, además, que haya un reintegro del impuesto a la ganancia de parte del gobierno provincial.







“Las solicitudes fueron sorprendentes, solicitaron un bono en el mes de julio, desconociendo el 38% de incremento que ellos firmaron, un bono de $15 mil en julio o de 30 mil en tres cuotas. El cálculo de esa propuesta es de 6.000 millones de pesos, el 10% del presupuesto general de la provincia, ante esta situación, el pedido del día viernes tiene un primer renglón donde solicitan el no descuento de los días perdidos, pero tampoco se propone qué vamos a hacer con los chicos, en ningún momento hay una posibilidad de recuperar los días y las horas de clases perdidas”, manifestó.

Berruezo insistió en que no entiende la actitud y la medida tomada por los autoconvocados. “Estoy sorprendida no solo como ministra sino como docente, al parecer había temas que se presentaron en la mesa que no se habían discutido en la Asamblea. Si las propuestas se van a hacer de manera individual, con la representatividad de un departamento, se hace aún más difícil negociar”.