Piden ayuda para un hombre en situación de discapacidad que vende choripanes

Nora Raquel Frizza es una vecina de Ciudad del Milagro que hace más de 8 años viene pidiendo ayuda para un hombre discapacitado que no tiene pensión y vende diarios y choripanes, haciendo un gran esfuerzo para trasladar su carrito ya que no tiene moto y lo hace caminando.

Todas las noches, Nora ve como con mucho esfuerzo y “a duras penas”, el hombre, que padece una discapacidad, arrastra su carrito caminando para vender choripanes y sándwich en la esquina de la avenida Ejército Argentino y Héroes de la Patria de Ciudad del Milagro. Allí se queda hasta las 03:00 de la madrugada y de la misma manera, caminando, retorna a su barrio para luego, en las primeras horas de la mañana, salir a vender diario.

“Él en su juventud hizo el servicio Militar en la armada. No recuerdo si allí contrajo una enfermedad o ya tenía una discapacidad, por lo que le correspondería una pensión. Pero cuando la Asistente Social fue a su casita, no estaba el señor y la persona que atendió a la asistente social le dijo que él estaba trabajando. Entonces no le otorgaron la pensión, pero el trabajo del señor es vender diarios muy temprano a la mañana y a la noche él acarrea su carrito hasta Ciudad del Milagro y vende choripanes y sándwich”, contó a InformateSalta Nora Raquel Frizza.







La mujer describió que él acarrea su propio carro con su bicicleta, “a las 02:00 de la madrugada vuelve a su casa arrastrando su carro. Me cansé de hacer trámites para que le den una solución, una pensión, me duele porque recorrí todas las oficinas desde al 2011 vengo luchando para que lo ayuden”.

El hombre sólo tiene un hermano con el que vive, “un día fui a su casa porque me compadecí y lo hice cargar sus cosas en mi camioneta para ayudarlo a llegar hasta su casa, eran como las 3 de la mañana. Está todas las noches en la avenida Ejército Argentino y Héroes de la Patria de Ciudad del Milagro. El me autorizó para hacer el video y pedir la ayuda. Lo único que quiero es que alguien le dé una mano”, dijo conmovida hasta las lágrimas la mujer que solidariamente espera que alguien se responsabilice de la situación de su vecino.