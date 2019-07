Las brujerías y los hechizos que practican los famosos argentinos

1 - Lola Latorre es una de las revelaciones del Súper Bailando 2019. Se esperaba poco y nada de ella pero ahí está, consolidada y en ascenso cuando unas cuantas parejas ya miran el certamen desde el living de su casa. Avanza a paso relativamente firme gracias a su esfuerzo por progresar en la pista, a la destreza de su compañero Facu Insúa, a los buenos consejos de su coach, al aliento incesante de su mamá, la polémica Yanina, al apoyo a veces sin presencia de su papá, Diego, pero también empujada por la “fuerza sobrenatural” que le transfiere su abuela, Dora, quien admitió públicamente que “freeza” en su heladera de dos puertas a todos aquellos que le pueden hacer sombra.



La señora se transformó en un personaje curioso de las previas de su nieta y hasta consiguió el imposible de robarle protagonismo a su hija, dueña de una de las lenguas más filosas y agresivas de la farándula, y además de todo eso es el último eslabón de una cadena de famosos que han apelado o fueron víctimas de este tipo de actos “de magia” o de “invocaciones”. En un ámbito tan feroz y competitivo como el del espectáculo parecen ser moneda corriente este tipo de “trabajos”. Aquí los repasaremos, no sin antes cruzar los dedos. Por las dudas, ¿vio?

2 - Una experiencia “similar” a la de Dora-Lola, pero en sentido contrario, vivió Luciana Salazar. En una de sus tantas idas y vueltas con Martín Redrado, la rubia de oro estaba en la casa del dandy y fue a buscar algo para refrescarse. En el freezer encontró alimentos, bebidas, hielo… y un vaso congelado con su nombre. Era la prueba irrefutable, según ella, de que había sido víctima de una brujería. Luli rompió en llanto y escapó de la vivienda de su ex en medio de una profunda crisis de nervios, que quedaría reflejada luego de que se conocieran una serie de audios y el escándalo mediático adquiriera dimensiones gigantescas. Sin embargo, Redrado sigue dando charlas por el mundo hablando de finanzas y de economía como si nada. Hace poco, Luciana contó de dolores en sus cervicales. ¿Tendrá algo que ver?

3 - Con Poroto Cubero siempre presente en el medio de las dos, Nicole Neumann y Mica Viciconte también echaron mano a la denuncia “esotérica”. La modelo mostró en su cuenta de Instagram un mensaje privado que le habían mandado mostrándole “el conjuro” con cartas con el que intentaron “trabarla”. “Al principio me dio un poco de gracia, pero después empecé a pensarlo bien y me agarró miedo”, contó Nicole, que no quiso nombrar a Mica pero dejó flotando en el aire la idea de que podía ser ella la responsable. La Viciconte fue un poco más allá: “Una amiga me insistió y fui a ver a un brujo. El tipo me analizó y me dijo que me habían hecho un trabajo re fuerte para que me separara de Fabián. Me dijo que lo había hecho una mujer rubia, así que no sé…”. Mica celebró que el hombre le sacara la maldición de encima, pero se quejó porque “me cobró una bocha. Una locura la que me sacó”. Y... todo no se puede.



4 - A Graciela Alfano le valieron más de un dolor de cabeza las “acusaciones” de este tipo. Debe liderar el ranking de famosos señalados por echar mano a estos “hechizos”. Y ella siempre los niega con énfasis y ahínco. Sólo una vez reconoció que “negoció con Dios” cuando su hijo estaba grave tras un tremendo accidente en México. Cuando contaba eso, en Intrusos, se disparó varias veces la canción “Bohemian Rhapsody” de Queen sin que nadie apretara los botones. Matías Alé, quien fue su pareja 9 años, “luchó mucho tiempo contra la oscuridad”, según la palabra de quien fue su esposa, María del Mar Cuello Molar. Se separaron poco después de que él transitara un brote psicótico y terminara internado en un manicomio.



5 - Sofía Macaggi fue novia de Alexander Caniggia. Y ella, conocedora de la intimidad de la controversial familia, contó alguna vez que veía pasar animales de todo tipo que al poco tiempo aparecieron muertos. Gonzalo Nannis, hermano de Mariana, la madre de Alex y Char, acusó a su hermana de hacer “magia negra” para perjudicar gente y cumplir sus objetivos.

6 - En Twitter, su arma favorita, Natacha Jaitt había acusado a Flor de la Ve de “hacerle muchas brujerías para callarla”. Lo mismo hizo Ricardo Fort. Vicenta Damico, quien se autodefine como bruja, ensanchó la leyenda en el programa de Baby Etchecopar. “Atiendo a Flor hace muchos años. Pero me consulta por ella, no para hacer maldades”, dijo. A ella, cuenta el mito, Mariano Iúdica le regaló un auto por acertar y ayudarlo a concretar una serie de pronósticos favorables. “Me vino a ver y no tenía un peso. Le dije que era un brillante envuelto en una neblina oscura que había que sacarla. Estaba muy mal. No tenía un mango para hacerle la fiesta de 15 a la hija. Le dije que lo iba a llamar Tinelli. Lo vi. Y él me dijo: ‘Si eso pasa, acá vas a tener un auto’. Me invitó a la fiesta y cumplió con lo del coche”.



7 - Jorge Martínez, histórico galán de la tele, tuvo que apelar a un “brujo” para que lo “liberara” de un hechizo que había caído sobre él. Dice que le dio resultado. Quién sabe. Cuestión de creer o reventar. Por las dudas, firmamos con seudónimo.