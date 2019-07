Quiso enseñarle a su hijo en casa pero por una sentencia judicial deberá mandarlo a la escuela

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó una sentencia de primera instancia donde le ordenó a una mujer garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de su hijo durante todo el lapso de educación obligatoria (primaria y secundaria).

La madre había presentado un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual fue rechazado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

En primera instancia se encomendó además al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia que, en el menor plazo, arbitre los medios adecuados para la inserción escolar del niño brindándole acompañamiento y seguimiento en el proceso educativo.

La madre del niño adujo garantizar la educación de su hijo a través de sus enseñanzas en el hogar afirmando que “las familias que abogan por la forma de educación conocida como homeschooling reconocen sus derechos en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional”. Sostuvo incluso que el artículo 14 de la Constitución Nacional prescribe el derecho de enseñar y aprender, pero no se mencionan escuelas, instituciones que proveen escolarización.

Los jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial recordaron que el artículo 638 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

El niño no convive con ambos padres y la causa se originó por la divergencia entre ambos respecto de la educación del niño. Cuando el menor no convive con ambos progenitores, se presume que “los actos realizados por uno de ellos cuentan con la conformidad del otro, salvo que se trate de aquellos actos para los cuales la ley requiere el consentimiento de ambos progenitores o que exista expresa oposición, en cuyo caso hace falta una decisión judicial supletoria”.

El padre reclamaba en el caso el derecho-deber de educarlo a través del sistema de educación formal obligatoria, mientras que la madre quería hacerse cargo ella misma de su educación en el hogar, sin asistencia a la escuela, mediante una modalidad que denomina “homeschooling”. En el trámite de la causa se realizó una audiencia con ambos progenitores sin que pudiera arribarse a un acuerdo sobre el tema en cuestión.

De allí que se abriera un proceso de cuidado personal promovido por el padre quien solicitó, entre otras medidas, que se ordene a la madre del menor a mantenerlo en un establecimiento educativo que cumpla con el ciclo obligatorio de enseñanza.

Sostuvieron los jueces que “el derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales del niño que debe primar por sobre los intereses u opiniones de la progenitora”. La alternativa propuesta por la madre en la causa consistente en la modalidad de “homescholing” no se encuentra reconocida ni avalada por la ley respectiva ni por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, dijeron los jueces y advirtieron que no le permitirá al niño contar con un título oficial de bachiller que le permita obtener un trabajo que lo exija ni continuar estudios universitarios o terciarios, ni garantiza la socialización del niño con sus pares, ni los contenidos y ejes de aprendizaje necesarios para su desarrollo.

La madre no demostró que la modalidad postulada cumpla, entre otras cosas, con los contenidos curriculares exigidos por el sistema escolar vigente en nuestro país. “Su negativa opinión sobre el sistema de educación formal no es motivo que otorgue un fundamento de peso para excluir a su hijo y educarlo bajo una modalidad que no ha quedado demostrado que garantice los aspectos que resultan centrales en la formación de la persona.”

“La desavenencia debe ser resuelta por el juez teniendo en cuenta la opción que en mayor medida protege el interés del niño, y de todo lo examinado se desprende que lo es su escolarización en el sistema de educación formal obligatoria que prevé nuestra legislación”, dijeron los jueces.

“Consecuentemente, resulta acertada la sentencia de grado que ordenó la escolarización del hijo menor de edad de las partes, de conformidad con las normas que estructuran el sistema educativo a nivel nacional y provincial que disponen la obligatoriedad escolar desde la edad de cinco años – último año del ciclo de educación inicial - hasta la finalización del nivel de la educación secundaria”, concluyeron.