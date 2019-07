Milagro: Don David ya piensa en salir a la ruta para asistir a peregrinos

Con la entronización de los Santos Patronos, Salta ya comienza a palpitar el tiempo del Milagro, que culminará en septiembre con la procesión del día 15. La festividad religiosa, como cada año, prevé la llegada de cientos de peregrinos de todos lados, y aquellos que los asisten ya se preparan para darles ayuda o comida.

Ese es el caso del sandwichero Jorge David, más conocido como Don David, quien en diálogo con Radio Vos adelantó que este año podría volver a realizar “la noche del Peregrino”, brindándole sandwichs a los fieles que arriben a Salta Capital.

“Empezamos justo en 2000 y vamos a cumplir, si es que lo cumplimos, 19 años” en esta ayuda a los peregrinos, se mostró esperanzado. Del mismo modo, recordó que en los últimos años no estaba realizando su ya tradicional cena en la noche del 14 de septiembre, por el pedido mismo de los peregrinos.

“Cuando llegan, lo que quieren es acostarse a dormir temprano porque al día siguiente tienen la procesión”, aseveró don David. Es por eso que ahora saldrá a los lugares de reposo o donde pernocten, para llevarles la comida que preparará para que tengan su cena.

Mientras sigue preparándose para un año más de labor, el sandwiuchero se mostró agradecido por el gesto de la gente para con sus hermanos, saliendo a las rutas y a las avenidas a darles comida, bebida y otras ayudas. “Es inédita la cantidad de gente que se plegó”, manifestó sorprendido.

Finalmente, confía en que pueda brindar comida un año más, siguiente con su labor solidaria para los Santos Patronos. “Si en algún momento me quise enojar con Dios le pido perdón y sigo adelante, si Dios quiere será un año más, si no quiere, ya habré cumplido con lo que me propuse, creo que no es tanto pero tampoco es poco”, concluyó.