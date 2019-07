Vive en Buenos Aires: El salteño que se alejó de su comunidad wichi y duerme cuatro horas por día para ser abogado

El diario La Nación publicó este lunes un reportaje sobre Omar Gutiérrez, el joven salteño de 25 años oriundo de Misión Chaqueña, en el departamento San Martín, que se mudó a Buenos Aires para estudiar abogacía y convertirse en el primer abogado de su comunidad.

El artículo cuenta los sacrificios que realiza el joven para lograr su objetivo. Estar lejos de su familia, adaptarse a las costumbres de la gran ciudad, hablar en español y dormir poco.

«Estoy estudiando abogacía porque veo mucha injusticia contra nosotros. El Estado no llega y somos más vulnerables», le dijo Gutiérrez al matutino porteño.

Omar recibió una beca y ayuda de la ONG Lewet Wichi, que le permitió instalarse y mantenerse en la capital del país, donde todo es más rápido y fuerte. Sus padres, con tristeza y esperanza, lo autorizaron a viajar. «Lo dejé ir porque Omar tiene un desarrollo en la cabeza que puede llegar a ser útil para nosotros. No tenemos buenos asesores que sean de la comunidad, que luchen por nosotros y nuestro derechos», dijo Martín Gutiérrez, su papá.

«Es muy difícil estar lejos de la familia. Es un sacrificio que se hace. Cada vez que vuelvo es como que recargo las pilas para poder seguir luchando y estudiar», decía el joven wichi, y recordaba que se quedaba «hasta la 1 de la mañana estudiando» y se levantaba «a las 5:10 para llegar a tomar el colectivo».

«Mi mamá me enseñó que hay que seguir los sueños, que no hay que abandonar. Si me fui ahora no puedo volver con las manos vacías. Mis papás en unos años más no van a poder trabajar más y ellos tienen fe en mí. Yo espero poder tener un trabajo para poder mantenerlos», finalizó.