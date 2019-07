Docentes siguen sin volver a clases, no aceptaron la propuesta oficial

Anoche pasadas las 20, los docentes llamaron a una conferencia de prensa en el acampe en Plaza 9 de Julio, en donde hicieron una devolución punto por punto de la propuesta del Gobierno.

La mayor preocupación gira en torno a posibles descuentos a los que realizaron el paro, y del bono que solicitan, sea mayor a $5 mil. La vocera del sector Silvia Di Piazza informó a los medios la decisión de continuar con el paro, indicó Nuevo Diario.

Di Piazza detalló que: “Consideramos que no hubo ningún cambio en la propuesta del Gobierno. No vamos a permitir que hayan descuentos ni apercibimientos administrativos a ningún docente, y no vamos a levantar el paro si ese punto no está firmado”.

Puntualizando sobre los ítems que propusieron ayer desde la Provincia, la referente de este sector docente dijo: “Estamos en disconformidad con todos los puntos, porque ni siquiera están aclarados, por lo que no vamos a permitir que la docencia cometa el mismo error, queremos que mediante decreto, cada uno de los puntos quede aclarado”.







Al respecto del anuncio sobre el aumento que se percibiría en los haberes de julio del 4,9%, Di Piazza analizó que “es un porcentaje que realmente no compensa ni equipara lo que es la inflación que es interanual y no para”.

En cuanto a los dichos de la ministra de Educación sobre la politización del conflicto, la docente aseguró que “todos dejamos en claro que no se trata de una cuestión política”, y recalcó que se trata de una decisión que inclusive “sale por fuera de los gremios, ni permitimos ninguna bandera política”.

Sobre el impuesto a las ganancias, y la negativa del Gobierno a tratar el tema, con el argumento de que se trata de un impuesto de orden nacional, los manifestantes insistieron en que debe tener un tratamiento por parte de los legisladores nacionales.

En el marco de la conferencia de prensa del Gobierno en la jornada de ayer, las autoridades dejaron en claro que no había posibilidades de negociar una cifra que supere los $5 mil propuestos, número que fue rechazado de plano por los manifestantes.