La influencia del color en las decisiones de los clientes y su reflejo en las ventas

Es por eso que cada uno de ellos da una sensación totalmente distinta al otro.

¿Cuántas veces no se ha dicho que el negro adelgaza o es sinónimo de tristeza, el rojo es pasión, el verde o el marrón son de tierra? Eso es hasta cierto punto muy cierto, pero cómo ellos pueden incidir en la venta de un producto o servicio es lo que se explicará a continuación.

¿Por qué son importantes los colores en el marketing y la publicidad?

Desde luego que cada uno de ellos ofrece una sensación, un deseo e incluso un mensaje, es por eso que escoger el que vaya más acorde con un producto o servicio no debe ser una tarea tomada a la ligera. Es por eso que el significado de los colores en las tiendas online o físicas es tan importante como saber vender.

El estudio de la psicología de los colores ha sido un tema de interés para la humanidad desde hace siglos. Desde filósofos hasta científicos dedicaron gran parte de su vida profesional a entender lo que pueden significar y cómo son percibidos por cada persona.

Pitágoras, Platón y Aristóteles, hace más de 1.000 años y físicos como Thomas Young e Issac Newton en siglos más cercanos se abocaron a analizar la percepción cromática.Fue precisamente este último quien desarrolló lo que hoy se conoce como “la rueda de los colores” en la cual se observan las diversas composiciones de tonalidades con base a los colores primarios.

Al referirse a la psicología relacionada con la intención de compra, se puede decir que el objetivo es sin duda el poder determinar cuál es la intención de compra de las personas de acuerdo con los colores que se utilizan, de qué manera una intención puede estar manipulada o no por solo un detalle tan “secundario” como el tono de la marca o producto.

¿Si por ejemplo, McDonald’s no utilizara el color dorado en sus arcos, Starbucks no usara el verde en su imagen o la Coca-Cola no fuese roja, tendrían el mismo éxito? Difícilmente así sería, pues cada una de esas grandes empresas pensó cómo incidiría el color de su imagen en la mente del consumidor y en su intención de compra.

Conociendo un poco sobre cada color

Cada uno de los colores tiene diferentes características de persuasión y poder, solo es cuestión de saber usarlos.

Cada cosa tiene un color, algunos más intensos que otros, y cada persona los percibe de manera distinta. Es por eso que psicólogos se mantienen en constantes estudios para conocer cuáles son las reacciones a cada uno de ellos, pero en líneas generales ¿qué significan?





A continuación, algunos ejemplos.

Rojo

Asociado a la pasión, a la determinación y a la alegría entre otras tantas emociones. Si se trata de ser extrovertidos y comunicativos, este es el color indicado, este tono es muy positivo, las personas que lo tienen como su tonalidad favorita son los que aman la vida, son exigentes y buenos amigos.

En cuanto al marketing, se puede decir que el rojo es utilizado para captar la atención, es intenso y capaz de provocar emociones fuertes, así como de dar un mensaje de peligro.

De modo que su uso debe ser muy bien estudiado y moderado, sobre todo si se trata de una página web. La recomendación es hacerlo en los puntos en los cuales se espera tener mayor reacción como por ejemplo en el botón de llamada a la acción (call to action).

Amarillo

Siendo su punto focal la imaginación, este tono gira en torno a la luz del sol, lo que se traduce en sensaciones de felicidad, optimismo, positivismo, verano lleno de sol, pero ojo, también puede significar engaño y advertencia.

Si la decisión de incluir en una página web está tomada, es posible que los visitantes o usuarios lo asocien con algo positivo, eso sí, se debe ser muy cuidadoso en el momento de aplicarlo.

Verde

Quienes prefieren este tono son personas francas, equilibradas, buenos ciudadanos y amantes de la naturaleza, es por eso que las marcas que lo utilizan como parte de su imagen reflejan una importante conexión con lo natural y al mismo tiempo con el dinero.

Utilizarlo como parte del diseño de la imagen de cualquier producto o servicio es relacionarlo de alguna manera con imágenes de naturaleza.

Naranja

Este color es uno de los más complejos y completos, una persona que se sienta atraída por él, es leal, tiene equilibrio, es exitosa, entusiasta, creativa y gusta de la aventura.

Es por eso que al aplicarlo en la imagen o en el sitio web le da ese toque divertido, y aunque puede atraer, no es tan imponente como el rojo. Es recomendable utilizarlo en sitios en los cuáles la creatividad y diversión son parte de la oferta.

Cada uno de los colores ofrece distintas emociones y antes de decidir el que acompañará el logo de una marca, lo mejor es que se analice muy bien su significado y la sensación que puede causar entre los futuros consumidores.