Mery del Cerro confesó que fue terriblemente abusada por dos hombres

“Fue algo que yo lo guardé, y me afectó en relaciones anteriores que tuve. Un montón de reacciones en la intimidad que tuve, tenían que ver con eso", contó. Mirá cómo fue

Mery del Cerro confesó que, en su infancia, fue terriblemente abusada por dos hombres.

“PH, Podemos Hablar” suele ser un espacio donde los invitados abren sus corazones y dejan escapar sus más profundos secretos. En esta ocasión, la que ahondó sobre uno de los episodios más traumáticos de su vida fue Mery del Cerro. La actriz dio detalles de los abusos que sufrió en su infancia, situación que pudo expresar recién hace algunos meses.

Conmovida con la situación y con la voz entrecortada, la conductora fue una de las que avanzó cuando Andy Kusnetzoff le consultó a sus invitados si alguno había sufrido algún tipo de abuso.

“Me era muy difícil avanzar, pero dije, es una gran responsabilidad hacerlo, soy responsable por el trabajo que tengo”, inició explicando la modelo sobre la decisión de contar en TV su experiencia.

Impulsada por el relato de Thelma Fardín, Mery contó en diciembre de 2018 en ShowMatch su experiencia. “Fue una semana movilizadora para todas las mujeres en Argentina y me sentía floja, sin energía. Lo llamo a Meme (su marido) y le cuento lo que me pasaba. Le conté lo que me había pasado a mí”.

Según su relato, fue abusada a los 10 y a los 12 años por dos encargados de edificios diferentes. “La primera situación fue el día que nos estábamos mudando, en la situación de bajar las cosas, el típico cuartito de encargado. Me preguntás y no tengo tantas imágenes presentes de todo. Quizás porque en un punto las borré”.

Sobre el segundo episodio narró: “Lo del otro fue porque vivía al lado de mi edificio, él tenía un hijo chiquito, y entonces a mí me divertía ir a jugar con él”.

Mery contó que sus padres siempre la cuidaron y nunca pensaron que podía pasarle algo así, incluso se enteraron por TV de los que ella vivió en su infancia. También hizo referencia a su pequeña hija Mila y a los temores de que le pueda tocar vivir una situación similar.

“Fue algo que yo lo guardé, me afectó en relaciones anteriores que tuve. Se enteraron cuando lo yo lo dije. Un montón de reacciones en la intimidad que tuve con anteriores relaciones, tenían que ver con eso”, afirmó.

Finalmente, la actriz expresó: “Es algo muy difícil de contar y lo que me pasó con Meme me pasó en el mismo día que tenía que bailar, me pasó, surgió, lo conté”.

Mirá el video: